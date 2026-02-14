Ici Tout Commence spoilers : un rapprochement surprise, une rupture, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 16 au 20 février 2026)



Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 16 au 20 février 2026 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par Zoé, qui va finalement se rapprocher de Jim en pleine masterclass ! Solal va semer le trouble lors de la finale prévue jeudi. Qui remportera les fameux couteaux de Dominique ?

Pendant ce temps là, l’heure est à la rupture entre Jude et Mattéo, qui ne se comprennent plus. Et Stanislas est contraint de passer aux aveux… Quant à Denis, il tombe le masque face à Thelma.

Face à Hector, Anaïs tente encore de le retenir à l’institut…



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 16 au 20 février 2026

Lundi 16 février 2026 à 18h05 (épisode 1373) : Zoé se fait un sang d’encre pour Dominique. Tom fait des plans sur la comète. Le stratagème de Mattéo tombe à l’eau.

Mardi 17 février 2026 (épisode 1374) : Déroutée par Jim, Zoé est sur le point de perdre son objectif de vue. De son côté, Tom est pris en flag. À l’Institut, Hector est en proie au doute.

Mercredi 18 février 2026 (épisode 1375) : Jim et Zoé se donnent corps et âme pour la masterclass. C’est la déconfiture entre Jude et Mattéo ! À l’Institut, Constance joue l’entremetteuse.

Jeudi 19 février 2026 (épisode 1376) : En finale, Solal joue les trouble-fêtes. Face à Denis, Thelma pense avoir le nez fin. À l’Institut, Stanislas est montré du doigt.

Vendredi 20 février 2026 (épisode 1377) : Chez les Leroy, Jim sonne le glas. Face à Thelma, Denis tombe le masque. Stanislas fait enfin ses aveux.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 16 au 20 février 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

