Ici Tout Commence spoiler : Zoé fait un aveu choc (vidéo épisode du 19 février)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Zoé serait-elle finalement attirée par Jim dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, alors qu’elle se prépare pour affronter Jim pour la grande finale de la masterclass, Zoé semble perdue…











Publicité





Alors qu’elle est surprise de voir Lionel aux petits soins, qui repasse sa blouse pour la finale, Solal débarque pour la soutenir et demande s’il peut venir la voir. Zoé prétexte que la finale est réservée à ceux qui ont participé à la masterclass mais on voit clairement qu’elle n’a pas envie qu’il vienne…

Et quand Solal repart, Zoé reçoit un message de Jim. Elle finit par avouer à Lionel que la veille, il s’est passé un truc « bizarre » entre eux : ils ont failli s’embrasser ! Lionel est sous le choc, Zoé prend la fuite.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : un nouveau couple, Stanislas touche le fond, les résumés jusqu’au 6 mars 2026



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1376 du 19 février 2026 : Zoé attirée par Jim ?

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.