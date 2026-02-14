Quelle époque du 14 février 2026 : pourquoi l’émission de Léa Salamé est déprogrammée ce soir ?

Le rendez-vous hebdomadaire de Léa Salamé, « Quelle époque ! », ne sera exceptionnellement pas au programme ce week-end. En effet, « Quelle époque ! » est déprogrammé ce samedi soir sur France 2 en raison de la retransmission des Jeux Olympiques d’hiver de 2026, organisés à Milan et Cortina d’Ampezzo.


La chaîne publique consacre en effet une large part de son antenne aux compétitions olympiques, entraînant plusieurs ajustements de grille, dont la mise en pause temporaire de l’émission produite en deuxième partie de soirée.

Retour le 28 février

Les fidèles de « Quelle époque ! » devront donc patienter deux semaines avant de retrouver Léa Salamé et ses invités. Le talk-show fera son grand retour le samedi 28 février, toujours en deuxième partie de soirée sur France 2.

D’ici là, place au sport et aux performances des athlètes engagés dans ces Jeux Olympiques très attendus.


