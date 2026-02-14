Tennis Rotterdam : la demi-finale De Minaur / Humbert en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Tennis tournoi de Rotterdam – De Minaur / Humbert en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi après-midi ! Place aux demi-finales du tournoi ATP de Rotterdam et le match entre le français Ugo Humbert et l’australien Alex De Minaur.





Un match à suivre cet après-midi, à partir de 15h, sur Eurosports.







Alex De Minaur, n° 8 à l’ATP affronte le français Ugo Humbert (36ème) cet après-midi en demi-finales de l’ATP 500 de Rotterdam. De Minaur, tête de série n° 1, s’est qualifié en battant difficilement Botic van de Zandschulp en quart de finale, prolongeant ainsi sa présence régulière dans le dernier carré de ce tournoi.



Ugo Humbert, pour sa part, a impressionné en quart en dominant Christopher O’Connell en deux sets et vise une place en finale de l’ATP 500 néerlandais.

Tournoi de Rotterdam De Minaur / Humbert en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosports à partir de 15h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

De Minaur / Humbert, demi-finale du tournoi de Rotterdam, un match à suivre cet après-midi.