Quotidien du 6 février 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 6 février 2026, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

TMC


Quotidien : les invités du 6 février 2026

🎤 Michaël Gregorio — « L’odyssée de la voix » en février aux Folies Bergère

🎬 Valérie Donzelli — Réalisatrice de « À pied d’œuvre » déjà en salle


📚 Charles-Éloi Vial — « L’Empire des mots, Conversations avec Napoléon » (Éd. Perrin)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 6 février 2026 à 19h25 sur TMC.

