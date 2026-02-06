Ici Tout Commence spoiler : Zoé bouleversée face à Solal qui... (vidéo épisode du 11 février)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que les choses ne vont pas s’arranger pour Zoé dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Zoé accuse le coup d’une grosse déception : elle n’est pas prise à la masterclass du chef Montigny-Ferrand.











Et comme si ça ne suffisait pas, Inès lui en veut lourdement car elle a eu des paroles blessantes avec sa petite soeur. Et un gros clash va éclater entre Zoé et Lionnel. Il en veut à sa soeur pour Inès et lui fait savoir.

Cerise sur le gateau après le départ de Lionnel, Zoé découvre que Solal a été pris à la masterclass de Montigny-Ferrand… Elle est bouleversée par tout ça, les larmes montent et elle préfère s’en aller.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1370 du 11 février 2026 : Zoé bouleversée

