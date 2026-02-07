Star Academy : et la gagnante est... (résumé + replay finale du 7 février 2026)



Publicité





Star Academy, gagnante et résumé de la finale du samedi 7 février 2026 – C’est parti pour la grande finale de la saison 2025 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Ambre et Léa ouvrent cette finale sur « Firework » de Katy Perry.











Publicité





Marine, la gagnante de la saison précédente, déclare cette finale ouverture. Et toute la promo interprète l’hymne « Voulez-vous ».

Nikos se connecte avec les QG de Ambre et Léa. Maude est sur place à Paris pour Ambre et Houcine en Suisse pour Léa.

Ambre partage un duo avec Héléna sur « Adieu mon amour ». Et Léa enchaine avec un duo avec Marine sur « Escroc ».



Publicité





Nouveau duo d’Ambre et Léa, qui interprètent « Le Blues du Businessman » de Starmania. Michaël assure que cette presta couronne une saison exceptionnelle en terme de niveau. Sofia dit passer un très bon moment.

Place aux grands solos. Ambre interprète « Ma gueule » de Johnny Hallyday et Léa « Adagio » de Lara Fabian.

On enchaine avec le medley de la tournée : Léa, Sarah, Bastiaan & Victor sur « Briller » (KPOP Demon Hunter) – Ambre, Jeanne, Mélissa, Anouk & Théo P sur « I Love Rock ’n Roll ». Ils chantent ensuite l’hymne de la tournée « Des étoiles plein les yeux ». Jonathan les félicite, il assure qu’ils sont devenus de vrais artistes.

On continue avec les auto-portraits. Léa ouvre le bal : « N’insiste pas » avec Camille Lellouche, « Read All About It » de Emeli Sandé, « Et bam » de Mentissa, « Je sais pas » de Céline Dion, et « Show Me How You Burlesque » avec Victor.

Ambre enchaine avec « Entrer dans la lumière » avec Patricia Kaas, « Beautiful Things » de Benson Boone, « Total Eclipse of the Heart » avec Sarah, « Bad Romance » de Lady Gaga, et « Casting » de Christophe Maé.

Connexion avec les QG des finalistes. Charlotte Cardin chante ensuite avec Ambre « Tant pis pour elle ».

Les académiciens de la promo nous offrent un dernier musical. Et surprise, Miki est là pour chanter « Particule » avec Mélissa !

Magnéto Star Ac Mix

Dernier face à face d’Ambre et Léa sur « Il y a trop de gens qui t’aiment » d’Hélène Ségara.

Place ensuite au duo entre Léa et Solann sur « Rome ». Et Bigflo & Oli viennent chanter « Sur la lune » et « Mourir pour renaitre » avec Ambre et Léa.

00h12 : Les votes sont clos. Les finalistes ont un message vidéo d’Ed Sheeran. Il est en tournée en Australie et s’excuse de ne pas pouvoir être là.

On retrouve toute la promo pour une ultime performance sur « Je ne vous oublie pas » de Céline Dion. Les larmes coulent !

Ambre gagnante

00h24 : c’est l’heure des résultats. Malika remercie la promo et rappelle l’ouverture du casting de la prochaine saison. L’huissier arrive avec l’enveloppe, Marine est là pour la remise du trophée et c’est elle qui annonce le nom de la gagnante : Ambre !!! Nikos annonce qu’elle a gagné avec 59% des suffrages.

Star Academy 2024, le replay de la finale du 7 février

Rendez-vous demain à 16h10 pour suivre le documentaire inédit « Star Academy : le phénomène ». Et si vous avez manqué la finale ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.