Ici Tout Commence spoiler : Ferdinand surpris face à Billie qui... (vidéo épisode du 11 février)



Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Billie semble perdue avec Ferdinand dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Après tout ce qu’elle vient de vivre et malgré les sentiments qu’elle éprouve pour lui, Billie a quitté Ferdinand. Et dans quelques jours, ils vont avoir des explications…











Publicité





Billie devait coacher Ferdinand pour le compte de Duchesnay mais elle a pris la fuite. Ferdinand l’a couvert devant le professeur de salle et Billie le remercie. Elle avoue avoie fuit car il lui est très difficile d’être si proche de lui sans être avec lui.

Billie, pleine de contradictions, demande à Ferdinand de continuer à se voir… Mais Ferdinand a été blessé par les propos de Billie, il l’envoie balader et s’en va.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : départ, retour, les Lanneau en crise, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 9 au 13 février 2026)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1370 du 11 février 2026 : Ferdinand et Billie s’expliquent

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.