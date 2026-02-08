Zone Interdite du 8 février : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Zone Interdite du 8 février 2026 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Disney, Harry Potter, Jurassic Park : la vie rêvée des Français d’Orlando ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6







Zone Interdite du 8 février 2026 : « Disney, Harry Potter, Jurassic Park : la vie rêvée des Français d’Orlando »

Vivre toute l’année dans un décor de conte de fées : c’est le pari de plus de 5 000 Français installés à Orlando, en Floride. Capitale mondiale des parcs d’attractions, portée par Disney et Universal, la ville attire pour son dynamisme, son quasi plein-emploi et même sa célèbre ville-modèle, Celebration. Zone Interdite part à la rencontre de ces Français qui tentent de réaliser leur rêve américain au royaume du divertissement.

Julie et Nicolas, installés à Reims, ont économisé deux ans pour s’offrir quinze jours à Universal avec Suzanne, la fille de Julie. Entre Harry Potter et Jurassic Park, la magie opère… mais les dépenses aussi. Sur place, le couple redouble d’astuces pour limiter la facture.



À Celebration, la ville idéale imaginée par Disney, Sébastien et Julie, arrivés de Bordeaux avec leurs deux enfants, cherchent à acheter une maison. Mais derrière les façades parfaites se cachent des règles de vie très strictes, sous peine d’amendes.

Virginie et Thibault, eux, vivent en région parisienne mais louent un appartement à l’année à Orlando pour y passer toutes les vacances scolaires avec leur fille. Accros aux parcs — plus de cinquante visites à Universal — ils attendent maintenant la réponse pour un visa qui pourrait changer leur vie.

Orlando, c’est aussi 500 000 emplois liés aux parcs. Parmi eux, Stan, 34 ans, chef de projet dans la création de décors, installé en Floride depuis dix ans. Passionné par son métier, il joue gros avec un chantier à livrer avant Halloween.

Enfin, Lucie est venue étudier la finance à l’University of Central Florida, où les frais de scolarité atteignent 45 000 euros par an. Grâce à une bourse sportive en basket, elle vit l’expérience étudiante américaine à fond : matchs survoltés, parcs d’attractions et cérémonie de remise des diplômes grandiose.