Star Academy : une surprise inédite pour les premières parties de la tournée !

La Star Academy s’apprête à reprendre la route ! Le coup d’envoi de la très attendue tournée 2026 sera donné ce vendredi 27 février à Reims, avant de sillonner la France, la Belgique et la Suisse pendant près de trois mois.





Et cette année, la production a réservé une surprise de taille : c’est Léo, alias Lowey, qui assurera une grande partie des premières parties de la tournée… alors même qu’il ne fait pas partie des élèves sélectionnés pour participer au show principal !







Une première dans l’histoire récente du programme

Élève marquant de la dernière promotion, Léo n’avait pas décroché son ticket pour la tournée officielle. Un choix qui avait suscité de nombreuses réactions chez les fans. Mais le jeune artiste rebondit de la plus belle des manières : il devient le tout premier candidat de sa propre promo à assurer les premières parties de la tournée de son année.



Habituellement, la production choisit plutôt d’anciens académiciens des saisons précédentes pour chauffer les salles avant l’entrée en scène des élèves en tournée. Cette fois, le pari est différent : miser sur un talent fraîchement révélé au public, et déjà bien décidé à tracer sa route sous son nom d’artiste, Lowey.

De nombreuses dates au programme

Léo ouvrira le bal dès ce 27 février à Reims, avant d’enchaîner de nombreuses dates à travers l’Hexagone et au-delà. Parmi les villes concernées : Lille, Caen, Le Mans, Poitiers, Tours, Limoges, Grenoble, Montpellier, Paris, Nantes, Bruxelles, Brest, Rennes, Strasbourg, Lyon, Marseille, Amiens, Genève, Amnéville, Dijon…

Un véritable marathon scénique qui lui offrira une exposition exceptionnelle dans des salles prestigieuses comme l’Accor Arena à Paris ou encore Forest National à Bruxelles.

Et les autres premières parties ?

Pour l’heure, aucun nom n’a filtré concernant les autres artistes qui assureront les premières parties sur les dates où Léo ne sera pas présent. Le mystère reste entier autour de la stratégie de la production pour cette tournée 2026.

Une chose est sûre : en devenant le premier académicien non qualifié pour la tournée à ouvrir les concerts de sa propre promo, Léo signe un joli pied de nez au destin. Une revanche artistique qui pourrait bien marquer le début d’une belle aventure pour Lowey.