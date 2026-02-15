Tennis Rotterdam : la finale De Minaur / Aliassime en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Tennis tournoi de Rotterdam – la finale De Minaur / Aliassime en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce dimanche après-midi ! Place à la finale du tournoi ATP de Rotterdam et le match entre l’australien Alex De Minaur et le canadien Felix Auger-Aliassime.





Un match à suivre cet après-midi, à partir de 15h30, sur Eurosports.







Alex De Minaur, n°8 mondial, affronte Félix Auger-Aliassime, n°6 mondial, ce dimanche pour la finale du tournoi sur dur indoor au Rotterdam Ahoy. Ce duel entre deux joueurs du Top 10 met en jeu le titre de l’ATP 500 néerlandais, De Minaur cherchant à soulever enfin ce trophée après deux finales perdues à Rotterdam et Auger-Aliassime visant une nouvelle couronne après sa victoire récente à Montpellier.



Les deux hommes ont dominé leurs demi-finales samedi : De Minaur a battu Ugo Humbert pour atteindre une troisième finale consécutive à Rotterdam, tandis qu’Auger-Aliassime s’est imposé avec autorité face à Alexander Bublik.

Tournoi de Rotterdam De Minaur / Aliassime en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosports à partir de 15h30.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

De Minaur / Aliassime, finale du tournoi de Rotterdam, un match à suivre cet après-midi.