Un Si Grand Soleil du 10 février : Pablo apprend une grande nouvelle (résumé épisode 1854 en avance)

Un si grand soleil du 10 février 2026, spoiler résumé de l’épisode 1853 en avance – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans le premier épisode du mardi 10 février 2026. Attention, pas de diffusion quotidienne pendant les Jeux Olympiques, pendant 2 semaines votre série sera diffusée les mardis soirs avec 5 épisodes à la suite.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Marie-Sophie essaie de rassurer Charlotte, qui va retrouver Johanna avec son père. Au cabinet, Johanna leur dit qu’ils sont là pour préparer l’audition avec le juge. Elle assure à Charlotte qu’elle est une victime, Sacha Kazan est le vrai coupable. Charlotte culpabilise pour Manu, elle pleure. Johanna les informe que Manu ne portera pas plainte pour Charlotte.

Hugo et Sabine parlent de Charlotte, ils s’inquiètent. Ils découvrent Pablo entrain de lire et s’en étonnent. C’est ce livre que sa mère lui a offert, il pense toujours que son beau père a fait exprès. Sabine lui dit que c’est un super roman, il devrait s’accrocher. Pablo leur rappelle que Noura vient dormir à la maison ce soir.



Caroline part faire des courses, Martin trouve qu’elle a une petite mine. Elle dit qu’elle pense beaucoup à Pablo. Martin est convaincu qu’elle pense que c’est de sa faute… Il dit l’avoir élevé comme son fils, ça lui fait du mal aussi et il en marre de ses sous-entendus. Il annonce qu’ils vont aller à Montpellier et y rester le temps qu’elle se réconcilie avec son fils. Caroline appelle Hugo pour le prévenir de leur arrivée. Elle avoue avoir peur de la réaction de Pablo. Il tente de la rassurer : elle lui manque et ça va lui faire plaisir.

Devant la juge, Charlotte dit toute la vérité. Cécile rappelle la gravité des faits, Johanna parle de l’emprise et des menaces de Sacha. Cécile est de l’avis de Johanna, elle prononce un non lieu.

Becker est avec le procureur, Hugo vient les voir. Il annonce que Jules Levers avait dans le sang un médicament contre le diabète, c’est ce qui a entrainé la mort. Ils tiennent Kazan même sans ses aveux. Pendant ce temps là, Manu croise Kazan et lui dit qu’il espère qu’il va prendre bien cher !

Au lycée, Salomé informe tout le monde que Charlotte bénéficie d’un non lieu. Achille se réjouit, Noura rappelle qu’elle a quand même accusé un innocent d’agression : elle a déconné. Salomé rappelle qu’elle était sous emprise. De son côté, Pablo reçoit un appel de sa mère qui lui propose de se voir le lendemain à Montpellier. Pablo est surpris mais accepte. Il raccroche, Noura lui demande ce qui se passe. Il lui dit qu’il va voir sa mère et son beau père le lendemain.

Face à Cécile, Sacha continue de nier. Elle rappelle tous les éléments contre lui. Il est mis en examen pour homicide, dissimulation de preuves, chantage sur mineure, fraude fiscale et usage de faux. Elle demande sa mise en détention préventive.

Pablo explique à ses potes qu’il ne peut pas venir à la fête du lendemain : il va voir sa mère et son beau père. Ils ne comprennent pas, Pablo s’en va en s’énervant. Chez lui, il en parle à Hugo et Sabine avant de monter avec Noura. Sabine espère que ça va bien se passer. Seul avec Noura, Pablo stresse, il se demande s’il a bien fait d’accepter. Il lui montre une photo de lui enfant avec sa mère. Il était heureux avant l’arrivée de son beau père… Noura pense qu’ils ont envie que ça aille mieux.

Martin est avec un homme qui lui demande son bilan comptable. Il dit qu’il lui manque encore quelques éléments, il repassera demain matin. Il parle de leur « petit désaccord », l’homme dit que c’est oublié. Ils sont contents d’avoir trouvé un terrain d’entente.

Chez elle, Charlotte se refait le film de l’agression de Sacha. Elle est mal et annonce à sa mère qu’elle ne veut pas retourner au lycée. Elle dit qu’elle ne supportera pas le regard des autres, Marie-Sophie lui dit que tout le monde sait qu’elle est une victime. Charlotte insiste : elle veut partir de Montpellier et aller là où personne ne la connait !

