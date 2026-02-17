« L’île de la tentation » spoiler : qui va céder à la tentation et déclencher l’alarme ? Réponse !



Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans le prochain épisode de la saison 4 de « L’île de la tentation » ? Alors que l’épisode 5 était diffusé ce mardi soir sur M6, on peut vous dire que











Dans le prochain épisode, Laureen craque après le feu de camps et les images de Tino, qui l’ont profondément choquée. Elles reprennent ensuite le feu de camps avec Delphine. Et Lucie n’est pas au bout de ses surprises avec Hugo, qui va beaucoup trop loin et dit à sa prétendante qu’il la kiffe. De retour sur l’île des femmes, Lucie est sur le point de céder à la tentation ! Hugo va voir les images lors d’un visionnage.

Lors d’une connexion en direct, Virginie découvre Rémi partir en date pour la nuit avec une prétendante ! Elle est bouleversée.

Et c’est au cours de la soirée qu’un premier homme va céder à la tentation ! Il s’agit de… Tino ! Il va embrasser Emma et ils vont rester dans les toilettes pendant plus de 20 minutes.



Peu de temps après, c’est Hugo qui va se mettre au lit avec sa prétendante. Autant dire que les femmes ne sont vraiment pas au bout de leurs surprises, l’alarme va retentir et faire des dégats.

La suite le mardi 24 février sur W9 !