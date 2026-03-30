Audiences 29 mars 2026 : les Bleus loin devant « Mystères au paradis »



Publicité





Audiences 29 mars 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le match amical Colombie / France, qui a intéressé 4 millions de téléspectateurs pour 25,6% de pda.





C’est devant France 3 avec un épisode inédit de la série « Mystères au paradis », qui a été suivi par 2,53 millions de téléspectateurs pour 12,8% de pda.







Publicité





Audiences 29 mars 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le film inédit « Rien à perdre », qui a été suivi par 1,91 million de téléspectateurs pour 10,3% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Capital », qui a captivé 1,67 million de téléspectateurs pour 9,4% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie