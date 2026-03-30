Céline Dion fête son anniversaire : France 2 va annoncer ce lundi ses concerts événement à Paris

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En ce 30 mars, Céline Dion célèbre son anniversaire. Un jour symbolique qui pourrait marquer un tournant majeur dans la carrière de la star québécoise en France. Selon plusieurs indices, France 2 doit annoncer officiellement ce soir à 21h05 le retour sur scène de la chanteuse avec une série de concerts à Paris.











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Une campagne de teasing qui affole les fans

Depuis quelques jours, une mystérieuse opération de communication s’est déployée dans la capitale. Des affiches ont été aperçues dans plusieurs quartiers de Paris, reprenant uniquement les titres de certaines des chansons les plus emblématiques de Céline Dion : « Encore un soir », « The Power of Love », « My Heart Will Go On », « S’il suffisait d’aimer » ou encore « Parce que tu m’aimes encore ».

Aucune date, aucun lieu, seulement ces titres mythiques, immédiatement reconnaissables, qui ont suffi à déclencher l’enthousiasme des fans et de nombreuses spéculations sur un retour imminent de la diva.

France 2 donne rendez-vous ce lundi à 21h05

Dimanche soir, France 2 a publié une courte vidéo énigmatique sur ses réseaux sociaux. On y voit ces affiches placardées dans les rues de Paris, avec un message clair : « Demain soir, 21h05, France 2 ». Une annonce officielle est donc attendue ce lundi soir, juste avant le lancement du prime time de la chaîne.



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Un dispositif inhabituel pour une simple information musicale, qui témoigne de l’ampleur de l’événement. La chaîne publique semble vouloir faire de cette annonce un moment télévisuel à part entière, à la hauteur de la carrière hors norme de la chanteuse.

Un retour très attendu après des années difficiles

Cette annonce intervient alors que Céline Dion s’est faite plus discrète ces dernières années en raison de ses problèmes de santé. La star canadienne a révélé en 2022 être atteinte du stiff-person syndrome, une maladie neurologique rare qui a bouleversé sa carrière et l’a contrainte à annuler plusieurs tournées.

Malgré ces difficultés, elle n’a jamais cessé d’exprimer son désir de remonter sur scène. Son apparition remarquée lors de la cérémonie des Jeux olympiques de Paris 2024 avait déjà relancé l’espoir d’un retour durable devant le public.

Des concerts à Paris à l’automne ?

Selon plusieurs médias internationaux, Céline Dion pourrait annoncer une série de concerts à l’automne 2026 dans la plus grande salle couverte d’Europe, à Paris La Défense Arena, marquant son véritable retour sur scène après plusieurs années d’absence.

Si l’information se confirme ce soir, il s’agirait d’un événement musical majeur, tant pour les fans que pour l’industrie du spectacle, la chanteuse n’ayant plus donné de concerts complets depuis 2020.

Le timing de cette annonce, le jour même de son anniversaire, n’a rien d’anodin. À 58 ans, Céline Dion reste l’une des artistes francophones les plus influentes au monde, avec plus de quatre décennies de carrière et des millions d’albums vendus.

Rendez-vous ce lundi soir à 21h05 sur France 2.