Ici tout commence du 30 mars : Delobel prend une décision, Jasmine parle à Milan (résumé + vidéo épisode 1403 en avance)

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Ici tout commence du 30 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1403 – Jasmine a fait le pari risqué d’arrêter son traitement contre la bipolarité dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, le chef Delobel choisit de la mettre en compétition face à Julia. Milan est de retour et Jasmine lui demande de revenir dans sa brigade…





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Ici tout commence du 30 mars – résumé de l’épisode 1403

À la coloc, Jasmine, debout depuis l’aube, déborde d’idées pour créer un menu à présenter à Delobel. Milan, de retour de week-end, reste de mauvaise humeur après avoir été évincé de son poste de second. De son côté, Delobel annonce à Anaïs et Rose qu’il met Jasmine en concurrence avec Julia, estimant qu’elle n’est pas à la hauteur et préférant assurer ses arrières.

À l’Atelier, Jasmine travaille de manière très nerveuse mais affirme avoir retrouvé l’inspiration. Elle finit par rappeler Milan dans sa brigade, autant pour ses compétences que pour tenter de se rapprocher de lui, son couple avec Anaïs étant en pause. Delobel accepte finalement que Jasmine et Julia proposent chacune un menu complet pour décider définitivement.



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À la ferme, Coline propose à Bakary de faire la paix, mais supporte mal sa complicité grandissante avec Stanislas, ce qui attise sa jalousie malgré ses efforts pour se maîtriser.

En cours, Loup et Bianca impressionnent avec un 18/20, tandis que Joséphine, déçue par sa note, réalise son retard et demande au chef Leroy de la prendre sous son aile pour progresser.

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Ici tout commence du 30 mars 2026 – extrait vidéo

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