Audiences 30 mars 2026 : « Monsieur Parizot » leader devant « L’art du crime »

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Audiences 30 mars 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec un épisode inédit de « Monsieur Parizot », qui a captivé 3,47 millions de téléspectateurs pour 18,2% de pda.


C’est devant France 2 avec une rediffusion de la série « L’art du crime », qui a rassemblé 2,40 millions de téléspectateurs pour 13,4% de pda.

Audiences 30 mars 2026 : « Monsieur Parizot » leader devant « L'art du crime »
Capture TF1


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Audiences 30 mars 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la suite de la nouvelle saison de « Mariés au premier regard », qui a réuni 2,07 millions de téléspectateurs pour 10,8% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Un homme pressé », qui a intéressé 1,38 million de téléspectateurs pour 7,7% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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