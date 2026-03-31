Koh-Lanta du 31 mars 2026 : les Rouges déterminés dans l’épisode 5, qui sera éliminé ce soir ? (VIDÉO)

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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », épisode 5 du mardi 31 mars 2025 – Après l’élimination de Lionel chez les Rouges la semaine dernière, place à l’épisode 4 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Et ce soir,
Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.
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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », présentation de l’épisode 5
Après leur série de défaites, les Rouges doivent impérativement réagir ! Le sursaut est vital pour les aventuriers de la tribu rouge, qui ont enchainé pas moins de 4 défaites d’affilée. La lutte sera âpre et les efforts intenses.
Au programme, un jeu de confort intense et un grand classique de Koh-Lanta : les poteries. Les Rouges arriveront-ils à sortir la tête de l’eau ou les Jaunes enfonceront-ils le clou ?
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VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 5 du 31 mars
On prédit quoi pour cette prochaine épreuve ? Victoire des Lahoy ou des Kalao ? 👊
🔥 #KohLanta, tous les mardis sur @TF1 et en streaming gratuit sur @tf1plus pic.twitter.com/g4E0UIjLkH
— Koh-Lanta (@KohLantaTF1) March 30, 2026