Ici tout commence du 31 mars : Jasmine et Milan, le bisou ! (résumé + vidéo épisode 1404 en avance)

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Ici tout commence du 31 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1404 – Jasmine et Milan vont finalement s’embrasser ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais dans le même temps, Anaïs réalise qu’elle ne veut pas perdre Milan…





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Ici tout commence du 31 mars – résumé de l’épisode 1404

À l’Atelier, Jasmine annonce à Tom et Milan qu’elle a lancé un défi à Julia : elles présenteront chacune leur concept au chef Delobel dans l’après-midi pour qu’il tranche. Parallèlement, Milan reçoit un album photos qu’il avait commandé pour Anaïs avant leur pause et décide finalement de le lui offrir, ce qui la bouleverse et lui fait comprendre qu’elle n’est pas prête à le perdre.

Au moment de la présentation, Delobel goûte les deux propositions et choisit celle de Jasmine, impressionné. Plus tard, en rangeant l’Atelier, Jasmine et Milan se rapprochent et finissent par s’embrasser.



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À la ferme, Coline renonce à la pêche avec Stanislas et Bakary. Sur les conseils de Carla et Gaspard, elle tente ensuite de rendre Stanislas jaloux en se rapprochant de Joachim, mais celui-ci comprend son jeu et lui explique qu’il est normal de vouloir garder les gens qu’on aime, tout en leur laissant de l’espace.

Au studio, Joséphine s’entraîne avec le chef Leroy, déterminée à progresser. Malgré des difficultés en cours avec Revero, sa persévérance est récompensée par un 14/20, ce qui renforce son objectif de devenir major de sa promotion.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Milan inquiet pour Jasmine… (vidéo épisode du 2 avril)

Ici tout commence du 31 mars 2026 – extrait vidéo

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