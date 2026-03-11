C à vous du 11 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 11 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Guerre en Iran : après le pétrole, l’eau nouvel enjeu stratégique… Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia est notre invitée.

Nous recevons également Patrice Geoffron, directeur du centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières

🔵 DZ Mafia : 42 interpellations, dont les trois chefs présumés lors d’une opération inédite. On reçoit Vincent Gautronneau, journaliste au service police-justice pour Le Parisien et Frédéric Ploquin, journaliste d’investigation spécialiste en grand banditisme



🔵 Dans la suite de C à vous : Jean Dujardin, Nastya Golubeva et Xavier Giannoli pour le film “Les Rayons et les Ombres” en salle le 18 mars

