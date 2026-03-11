C à vous du 11 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par /

Publicité

C à vous du 11 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

C à vous du 11 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
FTV


Publicité

🔵 Guerre en Iran : après le pétrole, l’eau nouvel enjeu stratégique… Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia est notre invitée.
Nous recevons également Patrice Geoffron, directeur du centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières

🔵 DZ Mafia : 42 interpellations, dont les trois chefs présumés lors d’une opération inédite. On reçoit Vincent Gautronneau, journaliste au service police-justice pour Le Parisien et Frédéric Ploquin, journaliste d’investigation spécialiste en grand banditisme


Publicité

🔵 Dans la suite de C à vous : Jean Dujardin, Nastya Golubeva et Xavier Giannoli pour le film “Les Rayons et les Ombres” en salle le 18 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 11 mars 2026 à 19h sur France 5.

A LIRE AUSSI
La Grande Librairie du 11 mars 2026 : invités et sommaire
La Grande Librairie du 11 mars 2026 : invités et sommaire
Quotidien du 10 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 10 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
The Power du 10 mars 2026 : qui va remporter le 1er indice ? (résumé, spoiler + replay épisode 2)
The Power du 10 mars 2026 : qui a gagné le 1er jeu collectif ? (résumé, spoiler + replay épisode 2)
La meilleure boulangerie de France du 10 mars 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
La meilleure boulangerie de France du 10 mars 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?


Publicité


Retour en haut