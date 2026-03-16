C à vous du 16 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 16 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Municipales 2026 : L’analyse de Pascal Perrineau au lendemain du premier tour. Le politologue, professeur des Universités à Sciences Po et auteur de « Inventaire des peurs françaises », aux éditions Odile Jacob, est l’invité de

🔵 C à Vous rend hommage à Bruno Salomone décédé à l’âge de 55 ans. Guillaume de Tonquédec, partenaire de Bruno Salomone dans la série « Fais pas ci, fais pas ça », et Thierry Bizot, producteur et co-créateur de « Fais pas ci, fais pas ça », sont nos invités



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine : Carla Ferrari, chef exécutive de Pizza Cosy

🔵 Dans la suite de C à vous :

Jérémy Michalak et Max pour le documentaire « Sexe, capotes et Libre antenne », co-réalisé avec Abel Mestre, diffusé ce soir à 21H00 sur France 4

Alban Lenoir, Camille Chamoux et Jérôme Niel pour la série « Lucky Luck », à partir du 23 mars sur Disney +

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 16 mars 2026 à 19h sur France 5.