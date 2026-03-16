Un Si Grand Soleil Spoiler : Muriel face à Yann, elle le reconnait ! (épisode du 19 mars)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1882 du 19 mars 2026 – La vie de Yann est sur le point de basculer dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que l’enquête piétine, Elise a appelé tous les bijoutiers de Montpellier et personne ne reconnait le bracelet de Lucie reconstitué grâce aux souvenirs de Muriel…











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Elise décide alors de faire venir Muriel de nouveau pour tenter d’en savoir plus sur ce fameux bracelet, seul élément qui pourrait de remonter jusqu’à l’amant de Lucie.

Mais alors que Muriel est dans le bureau d’Elise, Yann débarque ! Il se glace quand il voit Muriel et Elise fait les présentations. Muriel regarde attentivement Yann : elle l’a déjà vu quelque part !

Quand Muriel va se rappeler où elle l’a vu, la vie de Yann va être totalement bouleversée et il va certainement être soupçonné du meurtre de Lucie. Sans parler de Johanna, qui va tomber de très haut…



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Dans le même temps, Roxane Vanier, qui vient finalement de vendre son immeuble à Catherine Laumière sous la contrainte, est elle aussi interrogée par Elise. Elle souvient alors qu’un jour où elle est arrivée en avance, elle a vu un homme déposer Lucie et l’embrasser… Elle se souvient d’un homme grand, les cheveux clairs et avec une voiture grise… Yann retient son souffle.

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