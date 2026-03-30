Ça commence aujourd’hui du 30 mars 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 30 mars 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 30 mars 2026 à 13h55 « Abusés en milieu scolaire » (inédit)

Cet après-midi sur Ça commence aujourd’hui, Faustine Bollaert propose un numéro inédit particulièrement poignant consacré aux victimes d’abus en milieu scolaire. Dans cette émission diffusée sur France 2 à partir de 13h45, plusieurs invités viennent témoigner de ce qu’ils ont subi durant leur scolarité : humiliations, violences psychologiques, ou encore agressions physiques. Des récits bouleversants qui mettent en lumière une réalité encore trop souvent passée sous silence.

Face à Faustine Bollaert, ces femmes et ces hommes racontent comment ces abus ont marqué leur enfance et parfois laissé des séquelles durables à l’âge adulte. L’émission s’attache également à montrer le long chemin vers la reconstruction, entre soutien familial, accompagnement psychologique et volonté de briser le silence pour aider d’autres victimes.



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Fidèle à l’ADN du programme, ce numéro mêle témoignages forts, paroles d’experts et messages d’espoir, avec l’objectif de sensibiliser le grand public à un fléau qui touche chaque année des milliers d’élèves en France.

Et à 15h : « Celui qui a tué leur enfant n’avait pas 18 ans » (rediffusion)

Aujourd’hui, sur son plateau, Faustine Bollaert reçoit des parents confrontés à l’impensable : la perte de leur enfant, tué par un mineur. Christophe revient avec émotion sur le meurtre de son fils Matisse, 15 ans, poignardé après une « battle de rap » par un jeune qu’il fréquentait depuis peu. Anna, quant à elle, raconte l’horreur de la mort de son fils Alexandre, 17 ans, dont le corps a été retrouvé en train de brûler dans une forêt après que deux camarades ont tenté de faire disparaître les preuves d’un cambriolage. Jérémy, lui, a été violemment pris pour cible lors d’une soirée entre amis et a succombé à ses blessures après l’agression d’un groupe de jeunes âgés de 13 à 21 ans. Corine et Élina partagent enfin la douleur d’un deuil impossible, celui d’un fils et d’un frère brutalement arraché à la vie, laissant des familles marquées à jamais par ces tragédies.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.