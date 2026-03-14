Echappées Belles du 14 mars 2026 : direction le Jura ce soir sur France 5 (sommaire)



Publicité





Echappées Belles du 14 mars 2026 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 14 mars, à 21h – « Jura grandeur nature » (rediffusion)

Terre de grands champions des sports d’hiver, le Jura constitue aussi un terrain d’entraînement privilégié pour les skieurs, qu’ils soient amateurs ou professionnels. Mais la région ne se résume pas à ses pistes : elle charme également par sa gastronomie, la richesse de son patrimoine et la vitalité de son artisanat. Dans cet environnement parfois exigeant, les Jurassiens ont su exploiter les atouts du climat et du relief pour mettre en valeur leur territoire. Loin du tourisme de masse, le Jura offre un équilibre rare entre nature préservée et authenticité. Le voyage de Jérôme Pitorin débute aux impressionnantes cascades du Hérisson.

Sujets : le Jura sauvage/Une terre de biathlon/Le Mont d’Or, un fromage d’hiver/Les jouets en bois, un savoir-faire » Made in Jura « /La Pesse, dans les Hautes-Combes, la vie sur le toit du Jura/Le forêt de demain.



Publicité





Echappées Belles du 14 mars à 22h30 – « Week-end au Luxembourg » (rediffusion)

Sophie Jovillard part à la découverte du grand-duché de Luxembourg, un pays encore méconnu, à la fois authentique et inspirant. Au fil de son voyage, elle révèle des paysages insoupçonnés : forêts majestueuses, vallées discrètes et villages pleins de charme. Cette exploration met aussi en lumière une vie culturelle dynamique, portée par des habitants engagés, créatifs et profondément attachés à leurs racines.

Au cours de son périple, Sophie s’intéresse également au rôle discret mais essentiel de la famille grand-ducale. Très proche de la population, elle incarne un trait d’union entre tradition et modernité. Par son implication dans les domaines de l’environnement, de la culture et de la solidarité, elle reflète les valeurs ouvertes et humaines du Luxembourg d’aujourd’hui.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 14 mars 2026 dès 21h sur France 5