Le Quiz des champions du 27 mars : la liste des candidats ce soir sur France 3

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« Le Quiz des champions » du vendredi 27 mars 2026 : liste des 10 candidats de ce soir sur France 2. Ce vendredi soir sur France 3, Flavie Flament présente un nouveau numéro inédit du « Quiz des champions ». Ce soir, il s’agit d’une spéciale Sidaction.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







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« Le Quiz des champions » du 27 mars 2026, le programme

Ce soir sur France 3, place à une soirée événement exceptionnelle consacrée au Sidaction, présentée par Flavie Flament. La grande Ligue des champions des jeux télévisés débarque en prime time pour une édition spéciale placée sous le signe de la solidarité.

Au programme : une confrontation hors norme où dix des plus grands champions de jeux télé vont s’affronter pour tenter de remporter 30 000 euros au profit du Sidaction.



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Dix figures emblématiques du petit écran, issues de différentes chaînes, se retrouvent pour une compétition inédite. Les champions des 12 coups de midi, Tout le monde veut prendre sa place, Slam, The Floor, Questions pour un champion et Tout le monde a son mot à dire vont croiser le fer dans une bataille qui s’annonce aussi spectaculaire qu’intense.

À la clé pour le grand gagnant : un chèque de 30 000 euros entièrement reversé au Sidaction, ainsi qu’une place au palmarès du Quiz des Champions.

Alors, qui parviendra à s’imposer et à inscrire son nom au sommet de cette compétition exceptionnelle ?

« Le Quiz des champions » du vendredi 27 mars : liste des 10 candidats de ce soir

Joël, 2e plus grand champion de « Tout le monde veut prendre sa place » avec 173 victoires

Émilien, champion des « 12 coups de midi » et champion le plus titré de l’histoire des jeux télé français

Florian, vainqueur du trophée des champions 2025 de « Slam »

Christophe, vainqueur de la deuxième saison de « The Floor »

François, 2e plus grand champion de « Questions pour un champion »

Sébastien, 2e plus grand champion de « Tout le monde à son mot à dire »

Céline, la plus grande championne des « 12 coups de midi » .

Timothée, un des plus grand champions de « 12 coups de midi »

Isabelle D, 3e plus grande championne de « Tout le monde veux prendre sa place »

Isabelle , 4e plus grande championne de « Tout le monde veux prendre sa place »

Ils sont éminemment cultivés, ils sont déterminés, certains ont révisé d’arrache-pied… Qui succèdera à Emilien des 12 coups de midi, vainqueur samedi dernier ?