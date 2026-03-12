Plus Belle La Vie du 12 mars 2026 : le beau geste de Vanessa, l’équation résolue (résumé + extrait vidéo épisode 538 en avance)



Plus belle la vie du 12 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 538 de PBLV – La police va finalement réussir à résoudre l’équation et ouvrir le CrypText cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Vanessa va faire un beau geste envers les mistraliens…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 mars 2026 – résumé de l’épisode 538

Jean-Paul retrouve Darius Kassian en prison. Celui-ci se moque de lui et avoue ne pas avoir résolu l’équation non plus. Il affirme ne pas être l’auteur du jeu et explique que le créateur veut que les enquêteurs entrent dans son univers, en réfléchissant au récit, au décor et aux personnages. Au commissariat, Idriss et Morgane cherchent aussi la solution. Jean-Paul les rejoint. En s’appuyant sur l’indice « M », ils pensent à la résidence Massalia et aux chambres 4 et 18, celles de Steve et Jules.

À la résidence, Idriss interroge Steve et Jules mais ils n’ont rien remarqué de spécial. Alors que la police recherche Kévin Pellot, fan de Kassian avec un tatouage en forme de dé, Steve tente de résoudre l’équation avec une IA, sans succès. L’enquête se poursuit : la mère de Kassian nie avoir servi d’intermédiaire avec ses fans et dit ignorer où se trouve Kévin Pellot.



Finalement, avec Stanislas et Steve, Jean-Paul tente le prénom « Morgane » dans le CrypText : il s’ouvre. À l’intérieur, un message annonce : « Bravo ! La victime est une femme. Pour en savoir plus… rendez-vous au bar du Mistral. »

Ariane consulte Gabriel après plusieurs contractions. Sa tension est trop basse et il décide de l’arrêter jusqu’à la fin de sa grossesse, au grand soulagement de Djawad. Zoé apprend que Mathilde s’est blessée et ne pourra pas faire son stage en Espagne. Elle lui propose de prendre sa place. Ariane hésite mais finit par accepter que sa fille parte pendant trois semaines.

Au Mistral, Vanessa accepte de demander à la juge Colbert l’autorisation d’offrir sa moitié de la statue de Saint-Joseph à la paroisse. La juge y voit un coup de communication mais accepte, tout en confirmant qu’elle n’a toujours pas identifié l’auteur des faux mails dans l’affaire Oktalis.

VIDÉO Plus belle la vie du 12 mars 2026 – extrait vidéo

