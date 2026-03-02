Plus Belle La Vie du 2 mars 2026 : Jean-Paul confronte Charlotte, Laura obtient une info (résumé + extrait vidéo épisode 530 en avance)



Plus belle la vie du 2 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 530 de PBLV – Jean-Paul va confronter Charlotte cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il est sur le point de découvrir sa véritable identité !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 2 mars 2026 – résumé de l’épisode 530

Au commissariat, Ariane apprend de l’OCDC que la statuette de Saint-Joseph est une copie. Une liste de spécialistes capables de la reproduire va leur être transmise. Jean-Paul doute de la version de Charlotte et pense qu’elle protège quelqu’un. À l’agence, Laura et Eric soupçonnent Patricia Van Der Poel, passionnée d’art du XVe siècle, d’être liée à l’agression de Ripon. Laura prévoit de l’approcher.

Mirta s’inquiète pour la statuette disparue. Gabriel tempère, mais elle part prier, accompagnée de Natacha. À la résidence, Morgane découvre le vol de son uniforme et comprend que Laura lui a subtilisé. Et effectivement, elle est en uniforme pour approcher Patricia Van Der Poel. Démasquée par la collectionneuse, Laura avoue enquêter sur la statuette. Patricia révèle qu’Otero lui a proposé le buste, mais que seule la statuette complète a de la valeur. Elle fournit une liste de collectionneurs susceptibles de détenir la seconde partie.



En prison, Jean-Paul confronte Charlotte : la perquisition n’a rien donné. Il évoque un possible secret et une analyse ADN. Charlotte, bouleversée, fond en larmes.

Louis remercie Barbara pour son anniversaire, mais le malaise persiste autour d’Audrey. Il avoue ses inquiétudes… Barbara le rassure, mais il préfère sortir prendre l’air. À l’hôpital, Barbara confie à Bahram ses doutes depuis la greffe de Louis, évoquant la mémoire cellulaire. Il réfute tout lien entre cœur et identité et l’oriente vers un soutien psychologique. Plus tard, au Mistral, Barbara reste persuadée qu’Audrey influence Louis. Jennifer, encore traumatisée, suggère même une séance de spiritisme.

Zoé a obtenu u 8/20 et panique. Djawad s’affole, il a peur que ça perturbe Ariane… Ça énerve profondément Zoé. Plus tard, son amie Mathilde (14/20) lui propose de revoir sa méthode de travail avec une étudiante. Djawad se confie à Thomas, il hésite à parler des difficultés de Zoé à Ariane, mais se défile lorsqu’elle arrive. Elle propose un dîner en amoureux.

