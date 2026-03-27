Plus Belle La Vie du 27 mars 2026 : un mort, un origami, Darius surpris (résumé + extrait vidéo épisode 549 en avance)

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Plus belle la vie du 27 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 549 de PBLV – Noémie reste introuvable cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». C’est Kévin Pelot qui est mort et la police retrouve un origami ! Quant à Darius Kassian, le maître du jeu réussit à le surprendre…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 mars 2026 – résumé de l’épisode 549

La police scientifique révèle que la victime n’est pas Noémie mais Kévin Pelot, et un origami vert est retrouvé sur la scène de crime. Patrick, Jean-Paul et Idriss comprennent qu’ils se trompaient depuis le début : Pelot n’était qu’un exécutant et quelqu’un d’autre tire les ficelles. La signature des origamis leur fait évidemment penser aux meurtres de Basile Dupart et Philippe Delmas mais ils sont tous les deux morts un mois avant la sortie du livre de Darius.

Charlotte découvre un compartiment secret dans le casse-tête. Jean-Paul retrouve Kassian en prison pour qu’il tente de l’ouvrir. Mais c’est plus tard, seul, en ressortant l’origami rouge qu’il a reçu et qui contenait un schéma caché à l’intérieur, que Kassian parvient finalement à déverrouiller le mécanisme. Il y découvre de quoi assembler un couteau ainsi qu’un message. Darius parle seul et assure qu’il admire déjà le maître du jeu.



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De son côté, Luna demande à Ulysse Kepler de défendre Félix. Il refuse d’abord, estimant ne pas être le bon choix, avant de finalement accepter le dossier, malgré l’opposition de Vanessa qui craint pour sa réputation.

Dans la sphère personnelle, Jean-Paul interroge Léa sur Apolline et doute encore de ses sentiments. Elle lui assure avoir déjà quitté Apolline et ne pas l’avoir revue, même si elle ne nie pas penser encore à la jeune femme… Au bar, Djawad, épuisé par les nuits agitées d’Ariane, s’inquiète de la vie avec un nouveau-né, tandis que Baptiste et Aya tentent de le rassurer.

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VIDÉO Plus belle la vie du 27 mars 2026 – extrait vidéo

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