Enquête Exclusive du 22 mars 2026 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

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Enquête Exclusive du 22 mars 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h15 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Haïti-République dominicaine : à la frontière du paradis et de l’enfer ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







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Enquête Exclusive du 22 mars 2026 : votre émission en résumé

C’est l’histoire d’une frontière qui sépare deux mondes que tout oppose, sur l’île d’Hispaniola, dans les Caraïbes. À l’est, la République dominicaine, réputée pour ses plages paradisiaques, ses cocotiers et une économie florissante portée par le tourisme. À l’ouest, Haïti, un pays en proie à une violence extrême et à une instabilité chronique.

Dans la capitale, Port-au-Prince, les équipes d’Enquête Exclusive sont allées à la rencontre des gangs qui plongent le pays dans le chaos. Pour échapper aux violences et aux exactions, de nombreux Haïtiens tentent de se réfugier en République dominicaine. Mais depuis octobre 2024, le président dominicain, Luis Abinader, a lancé une politique de déportations massives avec un objectif clair : expulser jusqu’à 10 000 Haïtiens par semaine.



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Pour y parvenir, le gouvernement s’appuie sur une redoutable police spéciale de l’immigration. Armés, souvent cagoulés et circulant à moto, ses membres mènent des rafles brutales. Hommes, femmes et enfants sont arrêtés sans ménagement, parfois à la sortie des églises, puis entassés dans des camions transformés en véritables prisons. Exceptionnellement, nos équipes ont pu suivre ces policiers et documenter leurs méthodes, aussi violentes que controversées.

Mais cette politique d’expulsion est-elle réellement efficace ? À peine renvoyés en Haïti, de nombreux expulsés tentent de repasser clandestinement la frontière avec l’aide de passeurs sans scrupules. Nous avons suivi Rémy et son épouse, de leur arrestation à leur retour illégal en République dominicaine. Au péril de leur vie, ils ont filmé leur traversée en caméra cachée, révélant au monde ce qui se joue réellement entre Haïti et la République dominicaine.

Une enquête au cœur d’une frontière qui, pour beaucoup, ressemble à la porte de l’enfer.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.