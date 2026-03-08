Enquête Exclusive du 8 mars : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Enquête Exclusive du 8 mars 2026 : « Guerre en Iran : dans les secrets du Charles-de-Gaulle prêt au combat »





Enquête Exclusive du 8 mars 2026 : votre émission en résumé

Depuis quelques années, les mers du globe redeviennent un théâtre de tensions. Au large du Yémen, des navires marchands sont pris pour cibles par des drones. Dans le détroit d’Ormuz, artère essentielle du commerce mondial, les forces iraniennes multiplient les blocages. En mer Noire, la Russie et l’Ukraine s’affrontent à coups de torpilles et de drones kamikazes. En mer de Chine, la marine chinoise renforce son influence et développe sa flotte à un rythme soutenu.

Face à ces menaces grandissantes, la France dispose d’un atout stratégique majeur : son porte-avions Charles-de-Gaulle, actuellement en route vers la Méditerranée orientale. Long de 260 mètres et haut comme un immeuble de 25 étages, ce navire constitue une véritable base aérienne flottante. À son bord, plus d’un millier de marins et une trentaine d’avions de chasse Dassault Rafale capables d’intervenir à plus de mille kilomètres.



Pendant plusieurs mois, nous avons suivi celles et ceux qui font fonctionner cette machine de guerre unique en Europe : les pilotes de l’aéronavale. Une élite militaire sélectionnée au terme d’une formation parmi les plus exigeantes au monde. Des premières épreuves physiques dans les centres de sélection jusqu’aux appontages de nuit sur le pont du porte-avions, comment forme-t-on un pilote capable de se poser sur un pont minuscule, par tous les temps, de jour comme de nuit, avec seulement quelques mètres de marge d’erreur ? Quelles seront leurs missions au Moyen-Orient, notamment face à l’Iran ?

Immersion au cœur de la formation des pilotes de chasse français, pour une plongée spectaculaire dans l’univers de ces « Top Gun » à la française.

