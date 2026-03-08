Ligue 1 : Lyon / Paris FC en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 8 mars 2026 – Lyon / Paris FC en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce dimanche soir ! Suite et fin de la 25ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le match entre l’Olympique Lyonnais et le Paris FC.





Un match à suivre ce dimanche soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







L’Olympique Lyonnais reçoit le Paris FC ce dimanche soir au Groupama Stadium pour la 25ᵉ journée de Ligue 1. Désormais 4ᵉ du classement après la victoire de l’Olympique de Marseille samedi, les Lyonnais doivent s’imposer devant leur public pour revenir sur le podium et poursuivre leur bonne saison.

En face, le Paris FC, promu cette saison dans l’élite, lutte pour se maintenir dans le championnat. Les Franciliens espèrent profiter de ce déplacement pour créer la surprise et prendre des points précieux dans la course au maintien. Lors du match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un spectaculaire match nul 3-3.



Lyon / Paris FC – Composition des équipes

🔵 Lyon (composition probable) : Dominik Greif – Tanner Tessmann, Clinton Mata, Moussa Niakhaté, Abner – Corentin Tolisso, Tyler Morton, Noah Nartey – Endrick, Roman Yaremchuk, Rémi Himbert.

🔵 Paris FC (composition probable) : Kevin Trapp – Adama Camara, Moustapha Mbow, Diego Coppola, Nhoa Sangui – Marshall Munetsi, Pierre Lees-Melou, Rudy Matondo – Jonathan Ikoné, Ciro Immobile, Moses Simon.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lyon / Paris FC ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lyon / Paris FC, 25ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche.