Un Si Grand Soleil du 27 mars : Yann face à Cécile, Elisabeth se fait draguer (résumé épisode 1888 en avance)

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Un si grand soleil du 27 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1888 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 27 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Au cabinet d’avocats, Johanna s’emporte sur son ordi devant Margot. Elle compare les ordis aux hommes et finit par craquer… Elle dit qu’elle est désolée, Johanna vient d’apprendre que son mari la trompe depuis des mois alors qu’ils avaient décidé d’adopter. Elle dit qu’elle vivait avec un étranger… Margot lui propose de l’aider pour son ordinateur.

Chez Midi Libre, Marc et Kira préparent l’interview avec Elisabeth Bastide. Mais Nicolas dit que c’est lui qui va gérer l’interview chez L Cosmétiques avec Kira. Marc n’apprécie pas, il a préparé l’interview pendant toute la nuit. Nicolas dit avoir croisée Elisabeth à l’opéra hier soir et elle a insisté pour que ce soit lui…



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Johanna reçoit Muriel. Elle lui annonce que la police a identifié l’amant de Lucie : le lieutenant Cross, son mari ! Muriel est choquée. Johanna explique qu’elle ne peut donc pas continuer à représenter la mère de son amie, elle a prévenu une collaboratrice, qui va reprendre le dossier. Muriel est désolée pour elle.

Akim annonce à Yann que sa garde à vue est terminée, il va être déféré devant la juge Alphand. Yann persiste à dire que quand il est parti du cabinet ce soir là, Lucie était encore en vie. Yann dit qu’il a tout perdu, il n’a plus aucune raison de mentir. Il n’a pas tué Lucie et il espère qu’il le croit. Akim dit qu’il le croit ou pas, ça n’a plus beaucoup d’importance. Il lui souhaite bon courage.

Chez L Cosmétiques, Elisabeth est surprise de voir Nicolas arriver à la place de Marc. Elisabeth salue Kira, qu’elle présente comme « sa petite protégée ». A la fin de l’interview, Nicolas la remercie et dit que c’était inspirant. Il lui propose de participer à leur podcast. Elle n’est pas emballée. Dans la voiture du retour, Nicolas dit à Kira qu’il trouve Elisabeth fascinante… Elle dit que c’est une très bonne amie de sa mère, un peu comme une grand-mère d’adoption. Nicolas lui demande de se mettre sur le projet de podcast avec Paloma.

Cécile rappelle à Yann la gravité des faits. Les menaces de Lucie Lecoeur de tout révéler à sa femme représentent un mobile suffisant. Levars la coupe, Cécile le recadre. Elle met Yann en examen pour homicide et entrave à l’enquête. Levars rappelle que Yan clame son innocence depuis le début et il a reconnu son lien avec la victime. Cécile rappelle qu’il a attendu d’être démasqué. Yann ajoute qu’il n’a pas tué Lucie. Cécile dit qu’après tout ce qu’il a fait, c’est difficile de le croire.

Levars et Yann sortent du bureau du juge d’application des peines, il échappe à la préventive. Il est sous contrôle judiciaire et devra pointer au commissariat chaque jour. Yann dit qu’il veut parler à sa femme mais Levars lui rappelle qu’il a interdiction d’entrer en contact avec les témoins de l’affaire et sa femme en fait partie.

Kira rentre chez Midi Libre, elle dit à Marc que le patron kiffe Elisabeth Bastide. Elle parle d’un énorme crush, il la mangeait du regard pendant toute l’interview. Marc est sous le choc, d’autant qu’il est marié. Elle lui parle du projet de podcast et lui dit que Nicolas n’a aucune chance, Elisabeth est très amoureuse de son mari.

A la maison, Elisabeth fait remarquer à Alain qu’il a encore un texto de Clémence. Il s’agit d’une opération annulée le lendemain matin. Alain dit à Elisabeth que sa jalousie peut virer à la parano, elle le trouve gonflé et lui rappelle qu’il l’a trompée. Elle s’emporte. Alain avoue qu’elle n’a pas complètement tort. Il assure que si la situation était inverse, il serait tranquille et serein. Elisabeth ne sait pas comment le prendre. Alain file sous la douche pour être tranquille. Elisabeth écrit un message à Nicolas, elle accepte le podcast..

Akim arrive à la ferme, Elise et Ulysse cuisinent un rougail / saucisses. Elise parle à Akim de Yann qui échappe à la préventive. Elle lui dit qu’elle est persuadée qu’il n’a pas tué Lucie Lecoeur. Akim dit qu’ils ne sont pas censés en parler, il est venu pour décompresser. Bilal les rejoignent.

Johanna reçoit un appel de Yann. Il lui dit qu’il est content d’entendre sa voix mais pas elle. Il dit qu’il est désolé, il s’en veut. Johanna lui demande comment il a pu la regarder droit dans les yeux alors qu’il la trompait pendant des mois. Elle ne sait pas qui il est. Quand il dit qu’il l’aime, elle lui dit de se taire : elle ne veut plus entendre parler de lui, il n’existe plus ! Elle raccroche et jette son téléphone. Johanna enlève son alliance et la met dans la poubelle. De son côté, Yann pleure.

Bernier est avec Catherine, qui lui parle des risques qu’il leur a fait prendre. Bernier dit qu’il ne pouvait pas prévoir que la psy serait assassinée par son amant. Il lui assure qu’elle peut dormir tranquille mais il a encore « un petit détail » à régler et ensuite ce sera comme si cette affaire n’avait jamais existé !

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