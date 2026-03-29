Football amical : Colombie / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Football amical, Colombie / France en direct, live et streaming ce dimanche 29 mars 2026 – A moins de 3 mois du coup d’envoi de la Coupe du monde de la FIFA 2026, place à un nouveau match amical ce dimanche soir pour l’Équipe de France de football face à la Colombie.





A suivre ce soir à partir de 20h50 sur TF1, coup d’envoi à 21h.







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Ce dimanche soir, l’équipe de France enchaîne un second match amical face à la Colombie, trois jours après son duel remporté 2-1 contre le Brésil, dans le cadre de sa tournée de préparation à la Coupe du monde 2026. La rencontre se disputera à Landover, près de Washington.

Face à une sélection colombienne emmenée par des joueurs expérimentés comme James Rodríguez et Luis Díaz, les Bleus de Didier Deschamps auront l’occasion de poursuivre leurs réglages et de confirmer les bonnes impressions laissées lors de leur première sortie de la semaine. Ce match servira de test important contre une équipe sud-américaine réputée pour son intensité et sa qualité technique, à moins de trois mois du début du Mondial.



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Colombie / France – Composition des équipes

🔵 Colombie (composition probable) : Montero – Muñoz, Sanchez, Mosquera, Mojica – Lerma, Rios – Arias, James Rodriguez (c), Luis Diaz – Cordoba

🔵 France (composition probable) : Samba – Kalulu, Lacroix, L. Hernandez, Digne – Zaïre-Emery, Kanté (c) – Akliouche, Cherki, Doué – Thuram

Colombie / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’Équipe de France.

Colombie / France, match amical de préparation pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, à suivre ce dimanche 29 mars 2026 sur TF1.