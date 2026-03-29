Tennis Miami : la finale Lehečka / Sinner en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Miami ATP – la finale Lehečka / Sinner en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à suivre ce dimanche soir. Le numéro 2 mondial Yannik Sinner affronte le tchèque Jiří Lehečka en finale du Master 1000 de Miami.





Un match à suivre ce soir à partir de 21h sur Eurosport.







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La finale du Masters 1000 de Miami opposera ce dimanche soir l’Italien Jannik Sinner au Tchèque Jiří Lehečka, une affiche inattendue mais prometteuse entre le numéro 2 mondial et l’une des révélations du tournoi. Sinner s’est qualifié en dominant Alexander Zverev en demi-finale et se retrouve à une victoire d’un exploit rare : réaliser le « Sunshine Double », c’est-à-dire remporter Indian Wells et Miami la même saison.



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En face, Lehečka disputera la première finale de Masters 1000 de sa carrière après un parcours impressionnant, marqué notamment par une victoire autoritaire contre Arthur Fils en demi-finale. Solide au service et très agressif du fond du court, le Tchèque tentera de bousculer le favori italien, mais il devra livrer le match de sa vie pour stopper la dynamique exceptionnelle de Sinner, en pleine confiance et sur une longue série de victoires.

ATP Miami le match Lehečka / Sinner en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 21h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Lehečka / Sinner, finale du tournoi de tennis de Miami, un match à suivre ce soir sur Eurosport.