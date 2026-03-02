Plus belle la vie spoiler : Eric dit tout à Ariane, elle fait une révélation choc ! (3 mars 2026)



Plus belle la vie en avance du 3 mars 2026 – L’enquête va prendre une tournure inattendue demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 3 mars 2026, Eric va retrouver Charlotte au parloir…











Celle-ci lui parle de la recherche en parentèle à partir de son adn envoyée au labo par Jean-Paul. Elle veut tout faire pour éviter que sa véritable identité soit révélée ! Charlotte demande alors à Eric d’aller parler à Steve. Elle veut qu’il lui demande d’intercepter les résultats sur le serveur avant que la PTS les reçoive.

Eric va donc trouver Steve mais il se montre méfiant envers le détective… Il finit parler à Ariane de la demande d’Eric. Celle-ci va le voir à l’agence de détectives et menace de prévenir Patrick s’il ne lui dit pas tout. Eric finit alors par dire la vérité à Ariane au sujet de Charlotte et l’affaire de « la moucharde ». Il explique que son plan consiste à trouver le vrai coupable pour innocenter Charlotte. Et il lui parle alors de la seconde partie de la statut de Saint-Joseph et lui montre la photo trouvée par Natacha. Ariane fait une annonce choc à Eric : elle a déjà vu cette partie et sait où elle se trouve !



