Ligue 1 : pourquoi le match PSG / Nantes n’a pas lieu ce dimanche ? A quelle date est-il reporté ?

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Le match entre le Paris Saint‑Germain et le FC Nantes, initialement prévu ce week-end dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1, n’aura pas lieu. La rencontre a été officiellement reportée par la Ligue de Football Professionnel (LFP), à la demande du club parisien.











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Un report pour la Ligue des champions

La raison principale de ce décalage concerne le calendrier européen du PSG. Le club de la capitale dispute en effet une double confrontation en huitièmes de finale de la UEFA Champions League contre Chelsea FC.

La rencontre de championnat face à Nantes devait se jouer entre les deux matches de cette confrontation européenne. Le PSG avait donc demandé à la LFP de reporter ce match afin de disposer d’un temps de récupération suffisant et de préparer dans de meilleures conditions le match retour de Ligue des champions. La Ligue a accepté cette requête, avec l’accord du FC Nantes.

Un calendrier réaménagé

Grâce à ce report, les joueurs parisiens bénéficient de plusieurs jours supplémentaires pour récupérer et préparer leur déplacement pour le match retour européen. Cette décision permet notamment d’éviter une succession trop rapide de rencontres à très haute intensité.



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La rencontre PSG / Nantes devrait désormais être disputée dans la semaine du 20 avril, à une date et un horaire qui seront confirmés ultérieurement par la LFP.

Ce type d’aménagement du calendrier n’est pas inédit. La LFP peut exceptionnellement accepter de décaler certains matches de championnat afin de favoriser les clubs français engagés dans les compétitions européennes et maximiser leurs chances de succès. Conséquence : la 26e journée de Ligue 1 se déroule ce week-end avec seulement huit rencontres au programme, le PSG et Nantes étant au repos forcé.