Ici Tout Commence spoiler : Jasmine sous pression, elle recadre Milan... (vidéo épisode du 2 avril)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Jasmine va être sous pression dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, son menu va être testé à l’Atelier du master et les clients vont se presser pour le déguster…











Publicité





Mais quand Rose arrive avec un invité de marque, celui-ci est déçu de constater que Jasmine ne vient pas le saluer. En cuisine, Jasmine est très stressée… Et quand Milan la contredit, elle lui rappelle sèchement que c’est elle la cheffe et qu’elle a donc le dernier mot !

Tom, au milieu, essaie de tempérer… Sait-il que Jasmine a arrêté son traitement ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : le secret de Teyssier, Charlène de retour, les résumés jusqu’au 17 avril 2026



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1406 du 2 avril 2026 : Jasmine sous pression

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.