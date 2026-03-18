Secrets d’histoire du 18 mars 2026 : sommaire de l’inédit ce soir sur France 3

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Secrets d’histoire du 18 mars 2026 – Stéphane Bern vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». Stéphane Bern vous propose de revenir sur l’un des événements les plus marquants de l’Histoire de l’Angleterre : l’exécution de leur reine !





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







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Secrets d’histoire du 18 mars 2026, « Anne Boleyn, la reine décapitée »

19 mai 1536, 9h15, à la Tour de Londres. À genoux, le regard droit et sans laisser paraître la moindre faiblesse, Anne Boleyn, épouse du roi Henri VIII, vient d’être condamnée à mort.

Qu’a-t-elle pu commettre pour mériter un tel destin ? Jamais auparavant une reine d’Angleterre n’avait fini sur l’échafaud.



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Comment expliquer que Henri VIII reste spectateur de l’exécution de celle qu’il a épousée à peine trois ans plus tôt ? A-t-il joué un rôle dans cette tragédie… et si oui, lequel ?

Et si Anne Boleyn était innocente ? Et si l’Histoire avait laissé dans l’ombre une vérité dérangeante, transformant cette affaire en l’une des plus grandes erreurs judiciaires et en un scandale d’État majeur en Angleterre ?

Percer le mystère Anne Boleyn, c’est plonger au cœur d’un royaume en pleine transformation, où la passion et la détermination d’un roi pour une femme vont bouleverser le destin du pays, au risque de l’isoler du reste de l’Europe.

C’est aussi explorer le faste et les chefs-d’œuvre d’une époque où la cour des Tudors s’ouvre à la Renaissance, à travers des lieux emblématiques comme Blickling Hall, Penshurst Place, Hampton Court ou encore la cathédrale de Canterbury.

Stéphane Bern vous entraîne dans les coulisses de ce procès hors norme pour tenter de comprendre : Anne Boleyn était-elle réellement coupable des crimes qui lui sont reprochés — infidélité, inceste, complot — ou bien la victime d’une machination politique savamment orchestrée dans l’ombre du pouvoir ?