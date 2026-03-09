L’art du crime du 9 mars 2026 : vos épisodes ce soir sur France 2



L’art du crime du 9 mars 2026 – Ce lundi soir sur France 2, place à des rediffusions de votre série « L’art du crime ». Au programme, deux anciens épisodes.





A suivre dès 21h05 sur la chaîne, ou sur France.tv pour le replay.







L’art du crime du 9 mars 2026 : vos épisodes

La muse perdue : Dans son superbe atelier, le corps d’une restauratrice d’œuvres d’art est découvert aux côtés d’un chef-d’œuvre que Florence identifie comme un tableau de Sandro Botticelli. Antoine et Florence se retrouvent alors entraînés dans une sombre enquête, semblable à un jeu de piste, qui les mène jusqu’au somptueux Musée Jacquemart-André. Mais l’univers de l’amour courtois, cher au maître italien de la Renaissance, vient troubler leur duo. Déterminé à tourner la page avec Florence, Antoine demande l’aide de Pierre Chassagne pour séduire une femme sur une application de rencontres. De son côté, Florence se tourne elle aussi vers la technologie dans l’espoir de trouver l’âme sœur. Parviendront-ils vraiment à s’oublier ?…

Mourir avec Cézanne : Dans son atelier parisien, une professeure de dessin, passionnée par l’œuvre de Paul Cézanne, est assassinée au moment même où son mari, lui aussi peintre, l’appelle depuis Aix-en-Provence. Convaincu d’avoir enfin trouvé le point de vue idéal pour représenter la célèbre Montagne Sainte‑Victoire, sur les traces de son illustre maître, il ignore encore le drame qui vient de se produire. Le capitaine Antoine Verlay et l’historienne Florence Chassagne établissent rapidement un lien entre ce meurtre pour le moins étrange et l’univers du peintre provençal. Au fil de leur enquête, ils découvrent qu’une des clés de l’énigme pourrait bien se trouver à Aix-en-Provence. Le duo décide alors de s’y rendre pour poursuivre leurs investigations…



