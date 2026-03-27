Pékin Express du 27 mars 2026 : l’épisode 4 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

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« Pékin Express : au royaume des dragons » au programme TV du vendredi 27 mars 2026 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 4 de « Pékin Express : au royaume des dragons ». Après l’élimination de Bruno et Cécilia, place à la quatrième étape.





A suivre dès 21h10 sur M6, puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







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« Pékin Express : au royaume des dragons », l’épisode 4 du 27 mars 2026

La quatrième étape permettra aux binômes de partir à la rencontre de plusieurs ethnies du Népal : les Newar, peuple historique de la vallée de Katmandou, les Tamang, une communauté montagnarde d’origine tibéto-birmane, ainsi que les Tharu, habitants des plaines du Teraï. À travers leurs langues, leurs coutumes et leurs croyances, ces peuples offriront aux candidats quelques-unes des soirées les plus marquantes de l’aventure, faites de partage, de traditions et d’émotions intenses.

Côté course, les équipes devront garder leur sang-froid lors d’un trek exigeant, placé sous le signe de l’agilité… et des œufs : une épreuve à la fois physique et particulièrement délicate. Enfin, le drapeau noir fera son grand retour, prêt à rebattre une nouvelle fois les cartes de la compétition.



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VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.