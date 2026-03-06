Liga : Celta Vigo / Real Madrid en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Liga 6 mars 2026 – Celta Vigo / Real Madrid en direct, live et streaming, c’est le match du championnat espagnol à ne pas manquer ce soir. Début de la 27ème journée de la saison 2025-2026 de Liga ce soir avec le Real Madrid qui se déplace au Celta Vigo.





Un match à suivre ce vendredi soir à 21h en exclusivité sur beIN Sports.







Publicité









Celta Vigo / Real Madrid – Composition des équipes

🔵 Celta Vigo (composition officielle) : Radu – Marcos Alonso, Starfelt, Rodriguez – Mingueza, Moriba, Roman, Carreira – Williot, Iglesias, Jutgla



Publicité





🔵 Real Madrid (composition officielle) : Courtois – Trent, Asencio, Rüdiger, F.Mendy – Pitarch, Tchouaméni, Valverde – Güler, Brahim Diaz, Vinicius Jr

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Celta Vigo / Real Madrid ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur beIn Sports dès 21h.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Liga.

Celta Vigo / Real Madrid, 27ème journée de Liga à suivre ce vendredi soir.