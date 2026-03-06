Un Si Grand Soleil du 9 mars : Sabine jalouse, Lucie gifle Yann (résumé épisode 1874 en avance)



Un si grand soleil du 9 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1873 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 9 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Lucie est dans la rue, elle essaie de joindre Yann mais elle tombe sur sa messagerie. Lucie lui laisse un message : il ne peut pas ignorer ses messages comme ça, elle lui demande de la rappeler. Pendant ce temps là, Johanna regarde des annonces d’apparts avec une chambre en plus. Yann trouve ça prématuré mais elle aime se projeter. Il regarde le prix de l’appart qu’elle regarde, il lui dit que c’est pas dans son budget. Mais Johanna dit qu’ils sont mariés, elle peut payer la différence… Il part travailler, Johanna dit qu’elle vient avec lui.

Quand Yann et Johanna sortent, Lucie est là et les observe. Yann la voit et se glace mais fait comme si de rien était. Lucie pleure en les voyant main dans la main, complices…



Hugo assure Caroline qu’il n’y a pas d’urgence mais elle dit qu’elle va bientôt partir. Elle a réfléchi, elle veut un nouveau départ à Montpellier. Hugo dit que l’idée emballe Pablo. Caroline espère que ça va pouvoir se faire, elle doit d’abord trouver du travail. Hugo souligne son expérience en comptabilité mais elle lui dit que ça fait 10 ans qu’elle n’a pas bossé. Il l’encourage.

Chez L Cosmétiques, Gabin panique : son traitement est en rupture de stock et il a déjà loupé 2 prises. Il en parle à Lucie au téléphone, il ne se sent pas bien. Elle lui dit qu’ils vont trouver une solution, elle accepte de le voir en urgence en fin de journée. Après avoir raccroché, Gabin se confie à Enric. Il dit avoir une galère avec son traitement. Il assure que ça va aller.

Alain et Clément font du vélo. Clément lui demande si Elisabeth ne cherche pas quelqu’un en compta pour sa boite, c’est pour Caroline, la mère de Pablo, qui veut s’installer à Montpellier. Alain va en parler à Elisabeth. Clément a déjà parlé à Janet, il n’y a pas de poste à l’hôpital. Il dit que Caroline est une femme sérieuse et fiable, elle n’a pas travaillé depuis longtemps mais si quelqu’un lui tend la main, il est certain que ça se passera bien. Alain remarque qu’il l’aime bien. Il dit que c’est surtout pour Pablo.

Au lycée, Pablo parle à Noura de la décision de sa mère. Il est content, après tout ce qui s’est passé ça a permis de les rapprocher.

Boris donne à Muriel des dossiers à remettre à Elisabeth. Elle dit avoir une montagne de boulot, lui aussi. Elle lui demande de garder Toma ce soir pour qu’elle voit Lucie, elle l’a appelée et ça n’a pas l’air d’aller. Elle s’inquiète.

Au cabinet, Lucie peine à se concentrer. Elle repense aux moments avec Yann…

Caroline annonce à Hugo et Pablo qu’elle a un entretien d’embauche chez L Cosmétiques ! Sabine la félicite mais elle semble contrariée. Caroline lui dit de remercier son père… Sabine demande pourquoi, Hugo dit que c’est lui qui en a parlé à Clément pour qu’il en parle à Alain.

Au commissariat, Yann hésite mais appelle Lucie. Il lui demande ce qu’elle faisait devant chez lui, il lui dit qu’il est désolé mais il ne fera pas machine arrière : ils n’ont plus rien à se dire. Lucie insiste pour lui parler, elle lui demande de venir. Yann promet de passer après le boulot.

Hugo comprend que Sabine est énervée. Il ne comprend pas, Sabine lui dit qu’elle a l’impression d’être une étrangère dans sa propre maison. Elle lui reproche d’avoir appelé son père pour Caroline sans lui en parler. Sabine est en colère, Hugo lui demande si elle est jalouse. Elle dit que non mais elle est reléguée au second plan. Hugo s’excuse, il voulait juste aider Caroline et il n’a pas réfléchi. Il assure vouloir qu’elle reste pour Pablo.

Caroline est avec Pablo, ils sont heureux. Pablo lui assure qu’elle sera bien ici. Caroline dit que ça la rend heureuse de les voir tous les trois avec son père et Sabine. C’est calme et joyeux, tout ce qu’elle n’a pas réussir à lui offrir. Pablo rappelle que c’était compliqué au début. Il avoue que Sabine l’a beaucoup aidée au début. Caroline l’apprécie beaucoup.

Lucie s’emporte face à Yann, elle lui reproche de l’avoir effacée de sa vie comme ça. Yann dit qu’il n’avait pas le choix, il ne pouvait pas continuer comme ça. Elle l’insulte, Yann lui demande à quoi elle s’attendait : il a toujours été honnête. Lucie le traite d’hypocrite, elle lui demande d’oser lui dire qu’il ne ressent rien pour elle… Yann fuit son regard et lui annonce qu’avec Johanna ils vont adopter un enfant. Lucie le gifle ! Quand Yann repart, quelqu’un l’observe depuis une voiture devant l’immeuble.

