Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Irlande / Pays de Galles en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Irlande / Pays de Galles en direct, live et streaming.





Une rencontre à suivre en direct sur France 3 à partir de 21h ce vendredi 6 mars 2026. Coup d’envoi à 21h10.







Ce vendredi soir, l’Irlande reçoit le pays de Galles à Dublin pour ouvrir la 4ᵉ journée du Tournoi des Six Nations 2026. Après leur large succès en Angleterre (42-21) lors de la précédente journée, les Irlandais veulent confirmer à domicile afin de rester dans la course à la victoire finale dans le Tournoi.

Face à eux, le Pays de Galles tentera de créer l’exploit malgré une compétition compliquée. Les Gallois arrivent avec quelques ajustements dans leur XV de départ, notamment à l’ouverture avec Dan Edwards, et espèrent rivaliser dans l’engagement pour perturber une équipe d’Irlande solide et favorite sur sa pelouse.



Les compositions des équipes

Le XV de départ de l’Irlande : 15. Osborne ; 14. Baloucoune, 13. Ringrose, 12. McCloskey, 11. Stockdale ; 10. Crowley, 9. Gibson-Park ; 7. Timoney, 8. Doris (cap.), 6. Conan ; 5. Beirne, 4. Ryan ; 3. Furlong, 2. Kelleher, 1. O’Toole.

Remplaçants : 16. Stewart, 17. Milne, 18. Clarkson, 19. McCarthy, 20. Van der Flier, 21. Doak, 22. Farrell, 23. Frawley.

Le XV de départ du Pays de Galles : 15. Rees-Zammit ; 14. Mee, 13.James, 12. Hawkins, 11. Adams ; 10. Edwards, 9. Williams ; 7. Botham, 8. Wainwright, 6. Mann ; 5. Carter, 4. Jenkins ; 3. Francis, 2. Lake (cap.), 1. Carré.

Remplaçants : 16. Elias, 17. Smith, 18. Griffin, 19. Beard, 20. Cracknell, 21. Hardy, 22. Evans, 23. Hennessy.

Irlande / Pays de Galles en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 3 dès 21h. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

Irlande / Pays de Galles, un match de rugby évènement à suivre dès 21h10 sur France 3.