Rugby Tournoi des Six Nations : suivre France / Angleterre en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby – Tournoi des Six Nations suivre France / Angleterre en direct, live et streaming. Nouveau match du XV de France ce soir sur France 2 dans le cadre de la dernière journée du Tournoi des Six Nations. Après une défaite face à l’Ecosse, l’équipe de France affronte l’Angleterre au Stade de France.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 21h ce samedi 14 mars 2026. Coup d’envoi à 21h10.







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Le Crunch entre la France et l’Angleterre, ce soir au Stade de France, constitue l’un des rendez-vous les plus attendus du Tournoi des Six Nations. Dans ce duel historique entre les deux grandes rivales du rugby européen, les Bleus jouent gros : une victoire, idéalement avec le bonus offensif, pourrait leur permettre de remporter le Tournoi à l’issue de cette dernière journée.

Malgré leur récente défaite spectaculaire en Écosse (50-40), les Français restent en tête du classement grâce à une meilleure différence de points et abordent ce match décisif avec la pression du résultat. Face à eux, l’Angleterre, en difficulté dans cette édition et menacée d’une mauvaise place finale, voudra sauver son tournoi et faire tomber les Bleus à Paris. Dans une atmosphère toujours électrique lors du Crunch, ce France-Angleterre promet une confrontation intense et déterminante pour le titre.



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Les compositions des équipes

Le XV de départ de la France : Le XV de départ : 15. Ramos ; 14. Attissogbe, 13. Barassi, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap.) ; 7. Matiu, 8. Ollivon, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Gros

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Neti, 18. Bamba, 19. Auradou, 20. Guillard, 21. Brennan, 22. Serin, 23. Gailleton.

Le XV de départ de l’Angleterre : 15. Elliot Daly ; 14. Tom Roebuck, 13. Tommy Freeman, 12. Seb Atkinson, 11. Cadan Murley ; 10. Fin Smith, 9. Ben Spencer ; 8. Ben Earl, 7. Guy Pepper, 6. Ollie Chessum ; 5. Alex Coles, 4. Maro Itoje (cap.) ; 3. Joe Heyes, 2. Jamie George, 1. Ellis Genge.

Remplaçants : 16. Luke Cowan-Dickie, 17. Bevan Rodd, 18. Trevor Davison, 19. Chandler Cunningham-South, 20. Sam Underhill, 21. Henry Pollock, 22. Jack van Poortvliet, 23. Marcus Smith

France / Angleterre en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 21h. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

France / Angleterre, un match de rugby évènement à suivre ce soir sur France 2.