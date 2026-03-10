« L’île de la tentation » du 10 mars 2026 : dérapages et confrontation ce soir (extrait vidéo épisode 8)



Publicité





« L’île de la tentation » au programme TV du mardi 10 mars 2026 – Ce soir à la télé, W9 diffuse l’épisode 8 de « L’île de la tentation » avec Delphine Wespiser. Au programme, la fin du feu de camps des femmes et la découverte du deuxième homme à avoir déclenché l’alarme. A la suite de ce feu de camps, une femme va demander une confrontation.





A découvrir dès 21h10 sur W9 et M6+.







Publicité





Ce qui vous attend dans l’épisode du 8 ce 10 mars 2026, extrait vidéo

Ce soir dans « L’île de la tentation », Lucie découvre qu’Hugo l’a trompée. Avec beaucoup de dignité, elle regarde les images de son compagnon, qui n’a pas hésité à la tromper devant les caméras, sans même prendre la peine de mettre une serviette pour que son lit ne soit pas filmé !

De son côté, après le feu de camps, Laureen demande une confrontation avec Emma et avec Tino. La prétendante décide de lui mentir pour protéger Tino, qui a la même stratégie face à sa compagne… Il finit par avouer et la supplie de lui pardonner.



Publicité





Sur la plage des femmes, celles-ci, déçues par le comportement des hommes, se lâchent comme jamais et sont elles aussi sur le point de céder à la tentation…

Après le choc des révélations, c'est l'heure de la confrontation 💥

"L'île de la tentation", tous les mardis à 21:25 sur W9 et M6+ #IDLT pic.twitter.com/eIlkFK6qLi — W9 (@W9) March 10, 2026

« L’île de la tentation » : rappel de la présentation

Cinq nouveaux couples ont choisi de mettre leur amour à l’épreuve. Ils s’étaient juré fidélité et soutien, mais avec le temps, les doutes se sont installés, fragilisant leurs certitudes et assombrissant leur avenir commun. Pour faire le point sur leur relation, ils vont vivre une expérience hors du commun : pendant 16 jours, ils seront séparés et n’auront aucun contact.

Les femmes s’installeront sur une plage paradisiaque, entourées de dix célibataires bien décidés à les séduire. De leur côté, leurs partenaires partageront leur quotidien avec dix tentatrices célibataires, prêtes à tout pour ébranler leurs convictions.

Cette saison, les repères risquent de vaciller, les limites seront mises à l’épreuve et certaines vérités pourraient éclater là où on ne les attend pas. Arrivés avec des doutes, ils repartiront de l’Île de la tentation avec des réponses… ensemble ou séparément.