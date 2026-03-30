« Monsieur Parizot » : nouvel épisode inédit ce soir sur TF1 (30 mars 2026)

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Monsieur Parizot au programme TV du lundi 30 mars 2026 – C’est un nouvel épisode inédit de « Monsieur Parizot », série dérivée de « Camping Paradis », qui vous attend ce lundi soir sur TF1.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







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« Monsieur Parizot » : présentation de l’épisode « Cure mortelle »

Monsieur Parizot arrive aux Cures Lorraines de Nancy bien décidé à profiter pleinement des toutes nouvelles installations de ce centre thermal dernier cri : piscines, bains thérapeutiques et soins esthétiques à volonté. Mais ses vacances prennent rapidement une tournure inattendue lorsqu’un corps est découvert dans le sauna…

Pour la police, il s’agit d’un simple accident cardiaque. Pas pour ce Colmarien à l’esprit aussi affûté qu’un certain Hercule Poirot ! Convaincu qu’il s’agit d’un meurtre, Parizot se lance dans sa propre enquête. La victime, en effet, ne manquait pas d’ennemis, aussi bien parmi le personnel que parmi les curistes.



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Entre maladresses, bourdes et fulgurances brillantes, il mène ses investigations avec l’aide de Fabienne Moreau, une ancienne employée d’une cinquantaine d’années qui connaît les lieux sur le bout des doigts. Tous deux passionnés de murder mysteries, ils forment un duo d’enquêteurs aussi efficace qu’attachant, oscillant sans cesse entre complicité et chamailleries.

Parviendront-ils à découvrir la vérité et à confondre le coupable avant qu’il ne se volatilise ?

Interprètes

Avec : Patrick Paroux (Christian Parizot), Corinne Touzet (Fabienne Moreau), Aurélien Wiik (Paul Aubertin), Xavier Lemaître (Antoine Pierron), Florence Coste (Manon Demange), Philypa Phoenix (Jasmine Bahrami), Caroline Bourg (Gaëlle Barrès), Emma Grandjean (Chloé Pierron), Fabrice de la Villehervé (Francis Vignal), Nina Hazotte Maggipinto (Inès), Ilona Neimard (Luna Moreau), Gari Kikoïne (Dylan Thouvenin), Grégoire Gougeon (Léo Vogel)

Bande-annonce

vidéo à venir