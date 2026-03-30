« Mariés au premier regard » du 30 mars 2026 : Julie et Mathieu passent un cap dans l’épisode 6 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

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« Mariés au premier regard » du 30 mars 2026 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 10 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Julie et Mathieu, Perrine et Alexandre, ainsi que les deux soeurs, Mélanie et Lucile, et leurs futurs maris, Alexandre et Antoine.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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« Mariés au premier regard » du 30 mars, au programme ce soir

Pour Julie et Mathieu, la voyage de noces se passe pour le mieux. Ils passent une étape importante, celle de l’intimité, et consomment leur mariage. Entre eux, c’est comme évidence… jusqu’à ce que Julie évoque son besoin d’indépendance. Mathieu ne sait pas comment le prendre.

Pour Perrine et Alexandre, ça semble être un coup de foudre ! Ces deux là s’embrassent déjà passionnément dans la voiture juste après leur mariage. Ils avouent que c’est « très physique » entre eux.



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Et Mélanie et Lucile, les deux soeurs fusionnelles, préparent leur double mariage. Leurs futurs maris, Antoine et Alexandre, vont se rencontrer et le courant va bien passer. Mais un évènement de taille pourrait tout remettre en question : l’une des soeurs n’a pas pu prendre l’avion !

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 10

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

Extrait vidéo

"La connexion est vraiment là sur tous les niveaux"

Julie et Mathieu franchissent une nouvelle étape dans leur relation ❤️#MAPR, tous les lundis à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/vXieSwRGIN — M6 (@M6) March 28, 2026

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.