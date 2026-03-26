Plus Belle La Vie du 26 mars 2026 : Noémie disparait, la police retrouve un mort (résumé + extrait vidéo épisode 548 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 26 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 548 de PBLV – Noémie a disparu aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et plus tard, la police retrouve un corps sans vie…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 mars 2026 – résumé de l’épisode 548

Jean-Paul montre la nouvelle boîte de jeu à Kassian, qui s’inquiète pour sa mère. Boher révèle que Noémie a disparu depuis la veille. Dans la boîte, Darius découvre un casse-tête similaire à un ancien jeu : Kassian l’ouvre, mais le tiroir est vide, sauf une URL que Jean-Paul refuse d’activer par peur d’un compte à rebours.

À la résidence, Patrick, Steve et Vadim constatent aussi la disparition de Noémie. Plus tard, son téléphone borne à la Capelette : Idriss et Morgane y trouvent un SDF qui l’a ramassé, tandis qu’un message vocal annonce que le temps presse pour la sauver.



Publicité





Plus tard, Patrick, Idriss et Jean-Paul font le point. Grâce à Boher qui fait le lien avec un ancien jeu de Kassian, ils comprennent que la prochaine étape mène à un phare désaffecté. Sur place, Jean-Paul et Idriss découvrent un corps caché sous une bâche…

Parallèlement, Luna apprend que l’avocat de Félix abandonne l’affaire à 2 semaines du procès. Blanche pense à Ulysse Kepler… Baptiste, lui, découvre qu’il est convoqué comme juré d’assises et ne peut pas y échapper.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : retours, procès, Aya fait une rencontre, les résumés jusqu’au 10 avril 2026

VIDÉO Plus belle la vie du 26 mars 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.