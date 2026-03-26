Ici tout commence du 26 mars : Jasmine effondrée, Delobel fait une annonce choc (résumé + vidéo épisode 1401 en avance)

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Ici tout commence du 26 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1401 – Rien ne va plus pour Jasmine ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Brouillée avec Milan, elle perd pied et reçoit les foudres du chef Delobel…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 26 mars – résumé de l’épisode 1401

À la coloc, la tension monte entre Jasmine et Milan, qui ne comprend pas pourquoi elle l’a remplacé par Tom comme second. Concentrée sur son travail, Jasmine oublie de prendre son traitement pour sa bipolarité, puis le reprend sur les conseils de Rose, mais les effets la rendent incapable de travailler efficacement. Pendant qu’elle se repose, Tom avance seul, ce qui provoque une dispute : Jasmine critique son travail et Tom, vexé, rend son tablier. Plus tard, Delobel juge son plat médiocre et annonce qu’il ne lui confiera jamais son restaurant avec une telle cuisine, laissant Jasmine en larmes avec son fils.

De son côté, Milan reproche à Anaïs de ne pas lui accorder assez de temps, ce qui entraîne de nouvelles disputes. Conseillée par Rose et Clotilde, Anaïs réalise qu’elle doit trouver un meilleur équilibre entre travail et vie de couple.



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À la ferme, Bakary prépare un brunch pour remercier sa famille d’accueil, mais avoue avoir jeté le compost et commis plusieurs maladresses par manque d’habitude. Coline lui pardonne et lui propose de l’aider à l’avenir.

Enfin, Lionel participe à une course de 10 km contre Fleur. Bien qu’elle soit plus expérimentée, Fleur ralentit volontairement pour le laisser gagner, estimant qu’il avait besoin de cette victoire pour son ego, ce qu’il finit par comprendre.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Jasmine parle à Milan ! (vidéo épisode du 30 mars)

Ici tout commence du 26 mars 2026 – extrait vidéo

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