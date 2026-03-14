« Pour toi Céline » du 14 mars 2026 : artistes et invités ce soir sur M6

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« Pour toi Céline » du 14 mars 2026 – Ce vendredi soir à la télé, M6 rediffuse le prime « Pour toi Céline ». Revivez en images et en chansons la folle histoire de l’album « D’eux » de Céline Dion et quelques autres titres mythiques de la carrière phénoménale de la chanteuse canadienne.





A voir ou revoir dès 21h10 et comme toujours en replay sur M6+







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Il y a 30 ans, Céline Dion, artiste internationale, rencontrait le brillant et discret Jean-Jacques Goldman. De leur incroyable association est né l’album « D’eux », l’album francophone le plus vendu de l’histoire de la musique. Revivez en image et en chansons la folle histoire de cet album de légende et quelques autres titres mythiques de la carrière phénoménale de Céline Dion.

« Pour toi Céline » du 14 mars 2026 : artistes et invités

En mars 1995, la star internationale Céline Dion rencontre l’auteur-compositeur aussi brillant que discret Jean-Jacques Goldman. De cette collaboration exceptionnelle naît l’album D’eux, devenu l’album francophone le plus vendu de l’histoire de la musique. À travers des images et des chansons, replongez dans l’incroyable aventure de cet album mythique, ainsi que dans quelques-uns des plus grands titres de la carrière hors norme de Céline Dion.



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Pour lui rendre hommage, ses amis de toujours et de nombreux artistes qu’elle a inspirés — parmi lesquels Patrick Fiori, Amir, Chimène Badi, Roch Voisine, Isabelle Boulay, Corneille, Axelle Red, Claudio Capéo, Élodie Frégé, Anne Sila, Véronic DiCaire, Anggun, Bruno Pelletier, Mario Pelchat, Vincent Niclo et Ycare — se réunissent sur ses terres, au Québec. Pour la première fois, ils seront accompagnés par son équipe historique : son directeur musical, ses musiciens et ses choristes qui l’accompagnent sur toutes les scènes du monde. De nombreux proches seront également présents, dont ses frères et sœurs.

Cette émission événement se veut une véritable déclaration d’amour à la plus grande chanteuse francophone de tous les temps, pour la remercier d’avoir marqué à jamais leur vie… et la nôtre.

VIDÉO « Pour toi Céline » du 14 mars : la bande-annonce